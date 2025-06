Rapina in un deposito di merci nel Milanese, furgone a fuoco per bloccare la strada

Quindici rapinatori in azione divisi in squadre, colpi di pistola, tredici mezzi bruciati e punte a stella per perforare gli pneumatici, tutto per un colpo da almeno un milione di euro in un deposito di logistica che è fallito per la reazione di quattro coraggiose guardie giurate.

È questa la violenta e complicata azione messa in atto, la scorsa notte, a Lacchiarella, un paese a Sud di Milano sede di un importante complesso di logistica.

Un assalto che, nonostante gli svariati colpi sparati, non ha provocato feriti gravi se non tre contusi. Un secondo momento di tensione si è poi verificato nel Pavese, quando una Volante della Polizia di Stato ha intercettato un furgone e un'auto sulla quale si trovavano alcuni membri della banda, che sono riusciti a scappare. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri di Abbiategrasso (Milano) che conducono le indagini coadiuvati dal Nucleo investigativo di Milano, poco dopo le 3 i banditi, divisi in squadre, e dopo aver seminato punte a stella perforanti sulle strade, hanno cercato di introdursi nel deposito merci, il Milano Logistic center di via Cascina Nuova, composto da più capannoni all'interno di una grande area recintata e con telecamere, ma forse ritenuto senza vigilanza. Lì invece si sono trovati davanti quattro guardie con due delle quali c'è stata subito una colluttazione.

Tre delle guardie, di 47, 51 e 57 anni, hanno riportato leggere contusioni. Contemporaneamente, da altri addetti alla sicurezza e dai banditi in copertura sono stati sparati svariati colpi di pistola (non risulta l'uso di armi automatiche). Alla fine i banditi non sono riusciti ad arrivare nel deposito dove si trovava la merce, e sono scappati su furgoni lasciandosi alle spalle i due camion su cui avrebbero dovuto caricarla, incendiando le auto e i furgoni già predisposti per coprirsi la fuga, che è avvenuta mentre diversi mezzi dei soccorritori e delle forze dell'ordine, giunti sul posto a tutta velocità, sono rimasti bloccati con gli pneumatici squarciati dalle punte. Mentre i vigili del fuoco erano impegnati negli spegnimenti e i Carabinieri nei primi rilievi, gli agenti della Questura di Pavia hanno intercettato sulla statale Vigentina, all'altezza di San Genesio, un furgone dal quale sono subito fuggite tre persone allontanandosi nei campi. Ora si attendono i rilevi scientifici su tutti i mezzi e l'analisi delle telecamere sia del complesso sia della zona.