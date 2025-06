Concorso vigili urbani a Melilli, interrogazione di Nicita (Pd) a Piantedosi

Interrogazione del senatore del PD Antonio Nicita al ministro degli Interni, Piantedosi, sul concorso dei vigili urbani a Melilli.

Il senatore siracusano ha depositato un' interrogazione a risposta scritta in merito alle vicende sollevate da diversi organi di stampa.Nicita chiede che si valutino le procedure seguite per il concorso di Melilli e che si adottino eventuali iniziative, ove necessario.

Nell'interrogazione si ricostruiscono tutti i passaggi, "incluse le numerose correzioni di graduatoria e procedure in autotutela e gli errori di talune delibere di assunzioni in Comuni vicini, nel riportare i posti in graduatoria degli assunti". "

" Più in generale, da quanto si apprende dalla stampa - afferma Nicita - appaiono molteplici complessità su una serie di aspetti che meritano risposte chiare".

"Informerò le istituzioni locali della risposta del ministro quando la riceverò" - conclude in una nota il vicepresidente del

gruppo del Pd in Senato.