Atti persecutori nei confronti della vicina di casa, braccialetto elettronico a Cirò Marina

I Carabinieri hanno eseguito un provvedimento cautelare a carico di un 53enne di Ciro' Marina, indagato per atti persecutori nei confronti della vicina di casa. Il provvedimento e' stato emesso dal Gip del Tribunale di Crotone, su richiesta della Procura. Secondo le indagini, l'uomo avrebbe perseguitato la donna per circa dieci anni con minacce di morte, riferimenti all'uso di armi, pedinamenti, insulti, musica ad alto volume anche di notte, lancio di petardi e atti osceni, anche in presenza dei familiari della vittima. La denuncia della donna ha dato il via a una serie di accertamenti che hanno permesso di raccogliere un quadro indiziario, ritenuto sufficiente dalla Procura per richiedere una misura cautelare. Il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, entro 500 metri, e l'applicazione del braccialetto elettronico.