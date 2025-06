La A19 Palermo - Catania nel caos, il M5s: vero responsabile è Schifani

“Vicecommissari A19 dimissionari o dimissionati? Non ci interessano i capri espiatori. Vogliamo soluzioni. Per noi il responsabile è sempre Schifani, non i sottoposti da lui nominati qualche mese fa. Pretendiamo che la A19 torni ad essere un'autostrada, come non lo è da tempo, non una trappola infernale da evitare come la peste”.

Lo afferma il deputato M5S all'Ars Luigi Sunseri che, all’indomani delle estenuanti code che hanno paralizzato l'autostrada Palermo-Catania per ore, ha scritto al Prefetto di Palermo per sollecitare pronti interventi.

A Schifani – afferma Sunseri – a quanto pare sembra interessare più trovare i colpevoli che cercare le soluzioni, come praticamente successo all'Asp di Trapani. Peccato che qui il responsabile numero uno sia lui, come commissario e, al limite, solo in subordine i suoi vice. Si doveva arrivare alla paralisi totale e mandare in pezzi il fegato di migliaia di automobilisti per capire che qualcosa non funzionava in quei cantieri? Una volta tanto i problemi si cerchi di prevenirli, non di affrontarli quando sono finiti su tutti i giornali. Quantomeno Schifani ora faccia di tutto perché il caos A19 sui giornali ci rimanga il meno possibile”.