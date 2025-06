Carlo Auteri va con Cuffaro,salgono a 7 i deputati Ars della Dc

L'on. Carlo Auteri aderisce alla Democrazia Cristiana. L'ufficializzazione è avvenuta, questa mattina, durante una conferenza stampa all'Assemblea regionale siciliana alla quale hanno partecipato Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC, i deputati e gli assessori regionali della DC. Salgono, così, a sette i deputati della Democrazia Cristiana nel Parlamento siciliano.

"Ringrazio il segretario nazionale Totò Cuffaro, il segretario regionale Stefano Cirillo e il capogruppo della Dc Carmelo Pace per avermi accolto nella Democrazia Cristiana, un partito che si fonda sulla vicinanza con il territorio e l'inclusione - dichiara l'On. Carlo Auteri -. La Democrazia Cristiana ha sempre rappresentato, in provincia di Siracusa, un partito dalla grande storia, con figure di rilievo come l'on. Gino Foti e l'ex presidente della Regione Santi Nicita, che hanno ricoperto ruoli importanti nella politica sia nazionale che regionale. È per me un onore far parte di una formazione che, come me, crede fermamente nell'importanza dell'interlocuzione con i cittadini. La DC sta vivendo una fase di crescente crescita in tutta la Sicilia, e questa energia positiva mi sprona a continuare il mio impegno, contribuendo allo sviluppo di un partito di area moderata, che promuove valori di dialogo, responsabilità e progresso per il territorio".

"Siamo consapevoli che questo cambiamento possa suscitare reazioni e attacchi mediatici - dichiara Totò Cuffaro, segretario nazionale DC -. È una dinamica alla quale non siamo nuovi, e che riconosciamo per ciò che è: uno strumento volto a delegittimare e a distogliere l’attenzione dal merito delle scelte politiche. È bene chiarirlo con fermezza: il cosiddetto 'caso Auteri' riguarda esclusivamente il periodo in cui il deputato militava ancora in Fratelli d’Italia. Nulla a che vedere con la nuova pagina che oggi intendiamo scrivere insieme nella Democrazia Cristiana. Il passato di Carlo Auteri riguarda lui, la sua coscienza e le sue responsabilità. A noi interessa il presente e il futuro, e su questo terreno lo giudicheremo. A lui consegniamo il codice etico della Democrazia Cristiana, che rappresenta per tutti — nessuno escluso — un punto di riferimento vincolante. Saremo attenti e rigorosi con lui, così come lo siamo sempre con ogni nostro rappresentante. In un tempo in cui la politica rischia di trasformarsi in una caccia continua al nemico interno, è bene ricordare a chi oggi lancia accuse e anatemi che 'a furia di fare i puri, troverai sempre qualcuno più puro che ti epura'. È una logica sterile e pericolosa, che allontana la politica dalla realtà e dai problemi concreti delle persone. La Democrazia Cristiana nuova non rilascia patenti di moralità a nessuno ma non è, e non sarà mai, rifugio per scorciatoie personali o ambiguità. Di errori ne abbiamo fatti tutti — più di altri, chi vi parla — ma il senso della responsabilità sta anche nel saper riconoscere e correggere, nel guardare avanti con onestà e coerenza. Ed è questo spirito che ci guida anche oggi".

"Siamo lieti di annunciare l'adesione dell'On. Carlo Auteri nella Democrazia Cristiana. La sua scelta di unirsi alla DC rappresenta un segnale forte di fiducia nei valori di dialogo, solidarietà e impegno civile che ci contraddistinguono da sempre - dichiara l'on. Carmelo Pace -. L'ingresso di Auteri rafforza il nostro impegno a lavorare per il bene comune, per una società più giusta e più solidale, nel rispetto delle radici cattoliche e dei principi democratici. Siamo certi che la sua esperienza e il suo entusiasmo contribuiranno concretamente al radicamento del nostro progetto politico anche in provincia di Siracusa. A nome di tutta la Democrazia Cristiana, diamo un caloroso benvenuto a Carlo Auteri che, insieme a tutti gli altri deputati della DC, lavorerà sempre con spirito di unità, per affrontare insieme le sfide della nostra Sicilia".