Controlli a Siracusa, denunciati 2 stranieri:uno era armato di coltello

Agenti della Polizia di Stato, in forza alle Volanti della Questura di Siracusa, nel corso del servizio di controllo del territorio, sono intervenuti, nel primo pomeriggio di ieri, nei pressi di via Isonzo ove, poco prima, un uomo armato di coltello, stazionava vicino un’abitazione di un cittadino straniero di origine tunisina.

I poliziotti identificavano l’uomo per un cittadino bosniaco di 31 anni che, alla vista della Polizia, lasciava cadere a terra il coltello che aveva in mano.

Al termine degli accertamenti effettuati sul posto, il trentunenne veniva denunciato per i reati di porto abusivo di arma da taglio, minacce aggravate e danneggiamento del portoncino in alluminio dell’abitazione del cittadino tunisino.

Inoltre, sempre nella giornata di ieri, agenti della Polizia di Stato, al termine dell’istruttoria operata dai colleghi dell’Ufficio Immigrazione, hanno condotto presso un CPR dell’isola un cittadino marocchino di 49 anni per essere successivamente rimpatriato.

In specie, il marocchino, già conosciuto alle forze di polizia per essere stato accusato in passato dei reati di minaccia, estorsione, lesioni personali, rapina, furto, invasione di terreni, ed inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, è stato trovato inottemperante all’ordine del Questore di Caltanissetta di lasciare il territorio nazionale e, inoltre, per circostanze ancora da chiarire, aveva inferto delle lesioni ad un suo connazionale costretto a cure mediche presso il pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa.