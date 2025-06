Maltrattava la moglie ed i figli minorenni, 47enne arrestato a Catania

La Polizia di Stato di Catania ha eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale della custodia in carcere nei confronti di un catanese di 47 anni.

L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia aggravati dal fatto che si sono verificati anche in danno di persone minorenni ed in loro presenza nonché lesioni personali aggravate.

Il provvedimento restrittivo trae origine dalle condotte gravemente vessatorie poste in essere dall'indagato in danno della moglie convivente e dei figli minorenni nell'arco di più anni.

Il primo episodio risale al 26 settembre del 2024, quando la vittima, con il braccio destro tumefatto, dopo avere inizialmente sostenuto di avere subito nei giorni precedenti violenza da parte del marito, ha rinunciato a sporgere querela, affermando fosse un caso isolato. In seguito, il 7 novembre 2024, l'uomo è stato ammonito dal Questore di Catania a desistere da ogni maltrattamento ai danni della vittima. Il 17 marzo 2025 si annovera un ulteriore intervento per violenza domestica, nell'ambito del quale alla persona offesa, trasportata in ospedale, è stato diagnosticato "un trauma alla spalla destra con ematoma", con prognosi di 10 giorni, in quanto colpita con un bastone in legno.

l quadro accusatorio è stato corroborato dal dettagliato e coerente narrato di uno dei figli della coppia, di 17 anni, che, in sede di audizione protetta, disposta dalla Procura ed eseguita da personale della specializzata III Sezione Investigativa "Reati contro la Persona, in pregiudizio di minori e reati sessuali", ha reso testimonianza dei numerosi comportamenti vessatori tenuti dal padre ai danni della madre e dei fratelli, tanto che tutti e quattro i figli sono stati affidati ad una casa-famiglia e sottratti alla responsabilità di entrambi i genitori.

L'uomo, rintracciato presso l'abitazione in località Vaccarizzo, dopo gli atti di rito, é stato condoto presso il carcere di piazza Lanza.