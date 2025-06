Ragusa, abbandono di rifiuti: Chiavola (PD) chiede più controlli

“Continuiamo a ricevere segnalazioni di cittadini che abbandonano immondizia dove capita prima. L’ultima riguarda l’abbandono di frasche in un’area situata proprio di fronte all’ospedale nuovo, in periferia. Ovviamente, altri disagi del genere si registrano anche in centro storico dove non passa giorno senza che non ci sia una denuncia di tal genere. Ma che fine hanno fatto i controlli annunciati dall’amministrazione comunale e che, nei fatti, non hanno prodotto alcun valido risultato?”. E’ quanto si chiede il consigliere comunale del Pd, Mario Chiavola, che torna alla carica su un argomento che ha un impatto sociale devastante.