Appalti truccati, arrestato il sindaco di Resuttano: sono otto gli indagati

Il sindaco di Resuttano, Rosario Carapezza, è agli arresti domiciliari dopo che gli è stata notificata dai carabinieri una misura cautelare nell’ambito di una indagine – coordinata dalla procura di Caltanissetta – sull’aggiudicazione degli appalti nel paese. Coinvolti nell’indagine anche imprenditori e dipendenti comunali. Le accuse sono di turbata libertà degli incanti e falso ideologico in alcuni appalti. Sono in totale otto le persone coinvolte nell’indagine. Carapezza è anche consigliere provinciale. Nella stessa inchiesta sono indagati anche il capo dell’ufficio tecnico del Comune di Resuttano e altri due impiegati dello stesso ufficio. Secondo l’accusa avrebbero truccato i sorteggi per favorire un’azienda.