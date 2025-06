Autotrasportatore morto schiacciato da mezzo meccanico a Noto:indagini

Si indaga a Noto, in provincia di Siracusa, per la morte di un autotrasportatore 48enne di Biancavilla (Catania). Carmelo Magistro(nella foto), sabato scorso - ma la notizia e' stata resa nota in queste ore - era impegnato, in contrada Carcinina, in attivita' di carico e scarico in un'azienda agricola, quando sarebbe rimasto schiacciato da un mezzo meccanico. Le indagine sono condotte dai carabinieri, coordinati dalla procura di Siracusa che ha disposto l'autopsia. Dice il segretario generale della Cgil di Catania, Carmelo De Caudo: "Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente, ma la Cgil di Catania esprime il proprio cordoglio ai familiari e ai colleghi della vittima, Carmelo Magistro. Il nostro impegno non si e' mai fermato e non si fermera' mai affinche' i luoghi di lavoro, e i contesti in cui i lavoratori e le lavoratrici operano, siano resi quanto piu' sicuri possibili secondo le norme di legge".