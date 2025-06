incendi all'Università della Tuscia, paura ma nessun ferito

Un vasto incendio è divampato questa mattina nella facoltà di Agraria dell'Università di Viterbo. Evacuata la zona attorno all'ateneo della Tuscia per un raggio di 500 metri. Il Comune invita i cittadini a tenere le finestre chiuse a causa del fumo,nero e denso, che si è levato dalle fiamme. Una parte del tettod i un edificio del polo del Riello, ovvero dove si è sviluppato il rogo, risulta fortemente danneggiato, mentre per ora non siregistrano feriti. Un operaio inizialmente dato per disperso è stato poi ritrovato. L'incendio si è intanto propagato anche a un'altra palazzina del blocco C. È intervenuta anche l'unità specializzata dell'Esercito per coadiuvare i vigili del fuoco nelle operazioni di spegnimento delle fiamme che si sarebbero propagate dal tetto dove erano in corso dei lavori.