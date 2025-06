Scudetto di D, Siracusa - Livorno: non ci può essere parità, supplementari e rigori

Sarà lo Stadio "Gaetano Bonolis" di Teramo a ospitare la finale scudetto Serie D Livorno-Siracusa in programma domenica 8 giugno alle ore 16.00. L'ultimo atto di questa esaltante stagione vedrà le regine dei Gironi E e I del campionato affrontarsi per il titolo di Campione d'Italia. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si andrà direttamente ai calci di rigore. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su vivoazzurrotv.it, la piattaforma Ott della Figc Vivo Azzurro.