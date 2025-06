Consorzi Bonifica Agrigento e Ragusa: dalla Regione 5 milioni

Cinque milioni di euro ai Consorzi di bonifica di Agrigento e Ragusa. L’emendamento è inserito all’interno del ddl Variazioni di bilancio approvato questo pomeriggio all’Ars. “Si tratta di 2,9 milioni per il Consorzio di Bonifica di Agrigento e di 2,1 per quello di Ragusa – dichiarano gli onorevoli Ignazio Abbate e Carmelo Pace -, che serviranno per pagare gli stipendi a centinaia di lavoratori. La Democrazia Cristiana ha fortemente voluto questo sostegno e ringraziamo il presidente Renato Schifani per aver recepito le nostre richieste, rimodulando la spesa dei capitoli della manovra. In questa maniera verranno pagati tutti gli arretrati, restituendo serenità e dignità a centinaia di famiglie”.