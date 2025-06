Sicilia in piazza contro lo sfascio della Sanità, Di Paola (M5S): il segno è stato superato

“Sicilia in piazza per dire no allo sfascio della sanità e per imporre a Schifani un cambiamento drastico di rotta che porti governo e maggioranza a guardare non alle ambitissime poltrone del settore ma alla domanda di assistenza dei cittadini troppo spesso disattesa, come raccontano con preoccupante frequenza le cronache dei giornali”.

Ha aperto così Nuccio di Paola, coordinatore regionale del M5S siciliano, all'Ars la conferenza stampa di presentazione della manifestazione che il prossimo 15 giugno porterà a Palermo cittadini da tutta la Sicilia, “stanchi di una sanità non più in grado di assicurare il diritto alla salute garantito dalla Costituzione, ma di fatto negato dal caos nei pronto soccorso, dalle immortali e interminabili liste d'attesa e dai continui disservizi che rimbalzano da ogni angolo dell'isola”.

“Sono attesi - ha detto Di Paola - pullman da tutta l'isola. Altri cittadini arriveranno in macchina un po’ da tutte le parti. Sanno che è in gioco la propria salute e vogliono giocarsi le poche carte che hanno a disposizione per difenderla. Ce lo hanno detto a chiare lettere nel corso delle assemblee che da mesi teniamo in tutte le province. È stata là che è nata l'idea della grande manifestazione di piazza”.

Alla protesta, cui parteciperanno oltre ai deputati regionali e nazionali M5S, aderiranno anche Pd, Controcorrente, Cgil e Psi, presenti ieri alla conferenza stampa con loro rappresentanti, rispettivamente Valentina Chinnici, Ismaele La Vardera, Francesco Lucchesi, e Nino Oddo. Sarà presente anche AVS.

La manifestazione prevede il concentramento a Palermo, a piazza del Parlamento alle ore 16,30, da lì si muoverà un corteo fino a piazza Bologni, dove alle 17 è previsto il palco sul quale si alterneranno interventi dei rappresentanti delle forze politiche, di associazioni, sindacati ma anche di semplici cittadini che racconteranno esperienze e disavventure e proporranno ricette di interventi da sottoporre a Schifani.