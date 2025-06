Raccolti sul litorale di Riposto oltre 800 chili di rifiuti

Domenica mattina Riposto è stata protagonista di una straordinaria giornata di partecipazione ambientale che ha coinvolto cittadini, volontari e associazioni in una duplice iniziativa dedicata alla cura del territorio e alla tutela del litorale. Le spiagge di viale Amendola e di Praiola sono state interessate da interventi di pulizia che hanno restituito bellezza e decoro a questi luoghi tanto amati dalla comunità. Nella spiaggetta di viale Amendola i volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato Jonico Etneo, del gruppo Softair Sioux e dell’associazione Cleaning with Bongae, insieme al vicesindaco Carmelo D’Urso, hanno raccolto in poche ore oltre 600 chili di rifiuti, in gran parte plastica e materiale indifferenziato. Tra i partecipanti anche una presenza d’eccezione: Salvatore Ferrara, il “maratoneta ecologico” di Giardini Naxos, noto per le sue imprese sportive a scopo ambientale. Contemporaneamente, la spiaggia di Praiola è stata al centro dell’iniziativa promossa dalla Pro Loco Carruba APS, con il prezioso contributo del gruppo scout CNGEI di Riposto. All’intervento hanno preso parte numerosi soci e ragazzi che, con impegno e dedizione, hanno rimosso circa 200 chili di rifiuti di vario genere, tra cui una ventina di pneumatici abbandonati sul litorale.

“La tutela dell’ambiente passa da gesti semplici e condivisi, come questi – ha commentato il sindaco Davide Vasta – Vedere tanti cittadini, giovani e associazioni impegnati insieme per restituire dignità ai nostri luoghi è il segno più bello di una comunità che cresce e si prende cura di sé. Queste giornate non solo migliorano l’ambiente, ma rafforzano anche il legame tra le persone”.

La partecipazione attiva e la sensibilità verso l’ambiente rappresentano la strada giusta per costruire una città più pulita, consapevole e solidale. “La risposta dei volontari è stata straordinaria e dimostra il forte senso di comunità che anima la nostra città – ha aggiunto il vicesindaco Carmelo D’Urso – Rivolgo un sincero ringraziamento a tutti coloro che si sono messi in gioco per contribuire, con gesti concreti, alla salvaguardia di uno dei nostri patrimoni più preziosi: il mare e le nostre spiagge”.