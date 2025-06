A Ragusa Ibla una tre giorni dedicata alle "cucine" di Andrea Camilleri

Da domani, venerdì 6 a domenica 8 giugno, Ragusa Ibla ospita “Le cucine di Camilleri”, tre giorni di eventi, performance e degustazioni per omaggiare, nel centenario della sua nascita, lo scrittore siciliano “padre” del commissario Montalbano. Dagli arancini alla “pasta ‘ncasciata", passando per i “purpi a strascinasali” e la caponatina, il cibo per Camilleri non era solo narrazione, ma atto di condivisione, ponte tra realtà e invenzione.

“Le sue ricette non sono esattamente siciliane – spiega Guglielmo Ferro, curatore dell’iniziativa e direttore del Teatro Quirino di Roma che la produce – Sono anche letterarie, riviste, inventate. Per lui il cibo è principalmente condivisione che va oltre la tavola. E da qui nasce tutto il progetto che stiamo sviluppando nella Vigata televisiva”.