Crisi idrica, oggi niente erogazione a Trapani

A Trapani la distribuzione dell'acqua nella giornata odierna non potrà essere effettuata a causa del mancato raggiungimento dei livelli minimi necessari ai serbatoi. L'acqua proveniente da Montescuro, attualmente fornita in via sostitutiva da Siciliacque, si è rivelata purtroppo insufficiente a coprire il fabbisogno del territorio. Inoltre, si rimane in attesa di sviluppi legati alla riparazione dell'impianto di Bresciana, attualmente in corso. La distribuzione, attesa la programmata turnazione e dunque predisposizione delle manovre per il centro storico, potrebbe riprendere in serata o nella giornata di domani.