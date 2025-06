Conte (M5s): il 15 giugno in piazza in Sicilia per la Sanità

"Il 15 giugno il M5S ha deciso discendere in piazza in Sicilia, terra in cui si è arrivati adattendere anche 8 mesi per il referto sul tumore. A Palermo cisarò. Fiato sul collo per cambiare le cose". Lo scrive su fb illeader del M5s Giuseppe Conte. "Un anno fa esatto - aggiunge - a poche ore dalle Europee,per prendere voti, il governo Meloni si riunì in fretta e furiaper far finta di occuparsi di sanità con un decreto. Da allora èaumentato dal 65% fino a quota 80% il numero degli italiani chedichiarano di aver rinunciato almeno una volta a curarsi nelpubblico a causa delle liste d'attesa, mentre i cittadini cherinunciano del tutto alle cure sono quasi 5 milioni. Il decretoliste di attesa strombazzato ai quattro venti da Meloni e soci èfinito in rissa e scaricabarile fra Meloni e Regioni, quasitutte governate dal suo centrodestra. Non si risolvono iproblemi senza investire seriamente e portando la spesa insanità rispetto al Pil ai valori più bassi degli ultimi 18 anni.È ora di smetterla di parlare di sanità solo per annunci, taglie amichetti politici da piazzare in ospedali e aziendesanitarie".