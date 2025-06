Asp di Palermo, screening mammografico nei week end di giugno

Un'occasione in più per prendersicura della propria salute anche nel fine settimana. L'Asp diPalermo ha programmato per tutto giugno un calendario diaperture straordinarie - sabato e domenica - dei centri per loscreening mammografico. Le donne della fascia di età 50-69 annipotranno prenotare l'esame al numero verde 800 833 311 (dallunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13.30), scrivendo acoscreening@asppalermo.org oppure possono aderire presentandosidirettamente nelle sedi aderenti. "Vogliamo andare incontro alle esigenze delle donnelavoratrici e offrire maggiore flessibilità a chi ha difficoltàad aderire allo screening mammografico durante la settimana",sottolinea il direttore sanitario dell'Asp di Palermo, AntoninoLevita. Questo il calendario delle aperture straordinarie: Sabato 7giugno Ospedale Dei Bianchi via Don Colletto 25 a Corleone e PtaCentro di via Turrisi Colonna 51 a Palermo ed Ex Ipai di viaCarmelo Onorato a Palermo, tutti dalle 8 alle 14; domenica 8giugno, dalle 8 alle 20, Ospedale Madonna dell'Alto di ContradaSant'Elia a Petralia Sottana, spedale Cimino di via Cimino 2 aTermini Imerese (ore 14-20) ed Ex Ipai di via Carmelo Onorato 6a Palermo; sabato 14 giugno, dalle 8 alle 14, Poliambulatorio divia Mattarella 82 a Bagheria (ore 8-14); Ospedale Dei Bianchi divia Don Colletto 25 a Corleone; Poliambulatorio di via Calì aLercara Friddi, Ex Ipai di via Carmelo Onorato 6 a Palermo ePresidio di Villa delle Ginestre di via Castellana 145 aPalermo; domenica 15 giugno, dalle 8 alle 14, Ospedale Civico divia Circonvallazione 186 a Partinico; Ospedale Madonna dell'Altodi Contrada Sant'Elia a Petralia Sottana; Ospedale Cimino di viaCimino 2 a Termini Imerese ed Ex Ipai di via Carmelo Onorato 6 aPalermo; sabato 21 giugno, dalle 8 alle 14, Pta Palermo Centrodi via Turrisi Colonna 51 a Palermo; domenica 22 giugno, dalle 8alle 14, Poliambulatorio di via Mattarella 82 a Bagheria,Ospedale Ingrassia di Corso Calatafimi 1002 a Palermo, OspedaleCimino di via Cimino 2 a Termini Imerese ed Ex Ipai di viaCarmelo Onorato 6 a Palermo (8-20); sabato 28 giugno (8-14)Presidio di Piazza San Francesco 1 a Carini (Ospedale vecchio);Ospedale Dei Bianchi di via Don Colletto 25 a Corleone, OspedaleIngrassia di Corso Calatafimi 1002 a Palermo, Poliambulatorio divia Calì a Lercara Friddi, Ospedale Civico di viaCirconvallazione 186 a Partinico, Ex Ipai di via Carmelo Onorato6 a Palermo e Villa delle Ginestre di via Castellana 145 aPalermo; domenica 29 giugno: Ospedale Dei Bianchi di via DonColletto 25 a Corleone