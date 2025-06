Cantieri sulla A19, Schifani incontra Anas: anticipare consegna lavori

Riduzione dei cantieri durante l'estate, aumento dei turni di lavoro per quelli che rimarranno attivi e l'apertura di una seconda corsia. Sono queste le soluzioni immediate che verranno messe in campo dall'Anas per diminuire i disagi sull'autostrada A19 Palermo-Catania, nel tratto tra Altavilla Milicia e Bagheria, interessato da opere di manutenzione straordinaria e che nei giorni scorsi hanno creato lunghe code, soprattutto in direzione del capoluogo. Gli interventi di mitigazione dei disagi sono stati discussi nel corso di un incontro a Palazzo d'Orléans, a Palermo, tra il presidente della Regione, Renato Schifani, che è anche commissario per il coordinamento degli interventi indicati del Piano di adeguamento e riqualificazione della A19, e l'amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme. In particolare, nel cantiere di Bagheria si lavorerà su tripli turni (24 ore su 24) e dal 28 luglio sarà completamente rimosso, per non gravare troppo sul periodo di ferie con la riapertura il 10 settembre. In quello di Casteldaccia entro il 20 giugno verrà ristretta l'area di cantiere e aperta una seconda corsia in direzione Palermo. Stessa operazione, entro l'11 luglio, in direzione Catania. Entrambi gli interventi verranno conclusi entro la metà di dicembre, anticipando rispetto la chiusura prevista a febbraio.