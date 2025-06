A Floridia Ascensione perenne, Spadaro: sabbia al Corso, è inaccettabile

Il consigliere comunale di opposizione di Floridia, Davide Spadaro, denuncia con un video, la situazione critica che sta vivendo sulla viabilità dopo il Palio che si è disputato domenica scorsa. Spadaro ha deciso di vivere momentaneamente nel camper "fino a quando la città rimarrà prigioniera della sabbia sul tracciato dei 650 metri della corsa dei cavall"i. "Siamo arrivati a giorno 5 giugno ed ancora la sabbia non è stata rimossa, è una situazione paradossale, inaccettabile. Oltre i disagi alla circolazione, i danni che hanno subito i commercianti, c'è un problema di salute. Ci sono persone amsatiche, con insufficienze respiratorie e la sabbia al corso non fa altro che peggiorare la loro situazione. Dopo la fine del Palio, dei Cortei storici, in nottata, tutto doveva tornare alla normalità. Ma così non è stato. Ci sono precise responsabilità - conclude Gozzo- da parte dell'amministrazione". Davide Spadaro conclude: "Nulla da eccepire all'evento, ma l'organizzazione dimostra un grande dilettantismo".