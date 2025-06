Palermo, 100 assistenze domiciliari per i fragili

Al via il Servizio di Assistenza Domiciliare per 100 anziani non autosufficienti nel Distretto Socio-Sanitario 42. L'assessore alle Politiche Sociali Mimma Calabrò annuncia l'attivazione del nuovo servizio di assistenza domiciliare in favore di 100 anziani non autosufficienti, residenti nel Distretto Socio-Sanitario 42, con Determinazione Dirigenziale n. 7771/2025.

Il servizio è rivolto a cittadini over 65 che necessitano di supporto per le attività quotidiane e la cui abitazione presenti bisogni legati a piccoli interventi di edilizia libera o a soluzioni di domotica leggera per migliorarne la vivibilità.

"Questo intervento del Comune di Palermo - dichiara l'assessore Mimma Calabrò - rappresenta un importante passo concreto per un sistema di welfare più inclusivo e attento ai bisogni reali della nostra popolazione anziana per la quale questa Amministrazione intende migliorare l'offerta dei servizi complessivi".