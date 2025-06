'Città a misura di ragazzi', sindaco di Acireale tra i banchi

Sindaco tra i banchi questa mattina all’I.C. Giovanni XXIII di Acireale. Gli alunni della scuola secondaria di primo grado hanno presentato al primo cittadino Roberto Barbagallo e al dirigente scolastico Alfina Bertè il progetto “Scuola Bene Comune - Pianific-Azione - Una città a misura di ragazzi e ragazze”.

Gli studenti, con il supporto dei tutor e degli esperti esterni di NESTI impresa sociale, hanno progettato insieme delle proposte per riqualificare il plesso Don Milani e il quartiere di Aci Platani.

“Queste attività ci aiutano a capire quanto sia importante la partecipazione. Se collaboriamo tutti è più bello ed è più facile progettare la nostra città, - ha commentato il sindaco, che ha ascoltato con interesse l’esposizione del progetto e ha risposto alle domande dei ragazzi-. Faremo in modo di realizzare almeno in parte il vostro progetto e vorrei anzi che continuaste la pianificazione, ad esempio per realizzare un’area a parcheggio a servizio della scuola. Questa città è già vostra, ma in futuro io non sarò più sindaco e sarete voi ad amministrare e a realizzare le opere, è un ciclo continuo, per questo è importante e proficuo ascoltare le vostre proposte e confrontarci per il bene della comunità”.