Trasporti, Interbus potenzia i collegamenti per Noto, Pachino e Portopalo

«L’azienda Interbus si dimostra attenta alle esigenze della zona sud della provincia di Siracusa, rispondendo concretamente ai bisogni dei residenti e dei numerosi turisti che scelgono di trascorrere le proprie vacanze in questo territorio. Il potenziamento dei collegamenti da e verso l’aeroporto di Catania, con partenze e arrivi da Noto, Pachino e Portopalo, l’incremento delle corse verso Pachino e Portopalo e la possibilità di raggiungere le località balneari della zona di Vendicari, rappresentano il risultato delle tante segnalazioni ricevute in questi mesi e dei costanti confronti avuti con l’azienda».

Lo dichiara il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gennuso, annunciando il rafforzamento dei collegamenti autobus operato da Interbus in vista della stagione estiva, con particolare attenzione ai comuni della fascia sud-orientale della provincia.

«Questa parte del territorio – aggiunge Gennuso – merita collegamenti efficienti con i principali snodi della viabilità regionale, soprattutto in un periodo in cui si prevede un notevole incremento delle presenze turistiche. Per questo motivo abbiamo chiesto all’azienda di valutare anche l’attivazione di un collegamento tra il porto di Pozzallo e Pachino, così da poter intercettare il flusso turistico proveniente da Malta. Soluzioni di questo tipo saranno vantaggiose per tutti, sia per i residenti che per i visitatori. Ringrazio Interbus per aver accolto le istanze che ci sono pervenute, dimostrando grande capacità di ascolto e attenzione al territorio».