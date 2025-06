Acate, è morto Alfio Nicolosi, scultore dei lavori su pietra: aveva 85 anni

Avrebbe compiuto 86 anni a luglio il maestro Alfio Nicolosi, instancabile scultore dei lavori su pietra. I funerali si svolgeranno sabato a Vittoria, nella Basilica di San Giovanni Battista. Originario di Zafferana Etnea, dove nacque nel 1939, viveva nel centro ibleo da oltre settant’anni. Dopo aver perso un figlio di 17 anni in un incidente della strada, si è dedicato a questa passione, che non ha mai abbandonato, donando le sue opere a Istituzioni, Enti e Associazioni della provincia di Ragusa e non solo. A Nicolosi l’Amministrazione Comunale di Vittoria nel 2023 ha attribuito il riconoscimento “Vittoria insigne”.

Ad Acate sono esposte due sue opere: “Rapace”, alla biblioteca civica e “Garibaldi” alla Società Operaia di Mutuo Soccorso. Tra i suoi grandi amici acatesi anche il professore Antonio Cammarana, deceduto la settimana scorsa.

NELLA FOTO, Alfio Nicolosi (a sinistra) e Antonio Cammarana