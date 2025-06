Federalberghi Palermo: Concerto Radio Italia è richiamo turistico

"Da settimane, le strutture alberghiere della città registrano prenotazioni di turisti da tutta la Sicilia e da diverse regioni italiane per assistere al concerto di Radio Italia". Lo dice Rosa Di Stefano, presidente di Federalberghi Palermo che oggi ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione dell'evento di musica live in Italia che si terrà a Palermo, al Foro Italico, venerdì 27 giugno.

"Il concerto di Radio Italia a Palermo non è solo un grande evento musicale: è un richiamo turistico che coinvolge l'intera filiera dell'accoglienza - continua Di Stefano - Trasporti, ristorazione, commercio locale: tutto il sistema ricettivo viene attivato da appuntamenti come questo, che uniscono intrattenimento, cultura e identità territoriale. È questo il turismo che Federalberghi promuove - ha concluso la presidente di Federalberghi Palermo - Gli albergatori credono nel grande valore che hanno gli eventi di qualità, in sinergia con il pubblico: un turismo emozionale, partecipativo, capace di generare economia, visibilità e bellezza".