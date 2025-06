Dazi, prove di dialogo tra Usa e Cina

"L'agenzia Xinhua da' la notizia e precisa: "Il colloquio su richiesta della Casa Bianca". E' la prima conversazione dal ritorno del magnate alla presidenza Usa: "Mi ha invitato in Cina e ho ricambiato l'invito". Affrontata la questione Taiwan. Il cinese: "Gestirla con cautela per evitare qualsiasi conflitto". I team dei due leader si incontreranno a breve. Il presidente americano rassicura poi l'Ue sulla scadenza del 9 luglio per l'introduzione dei dazi: "Faremo un buon accordo".