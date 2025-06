Aeroporto di Comiso, zero voli. L'eurodeputato Antoci: si condanna territorio alla marginalità

L’aeroporto di Comiso, che nel 2024 aveva registrato circa 260.000 passeggeri, è attualmente a zero voli e zero passeggeri. Una situazione che evidenzia la totale assenza di una pianificazione industriale, oltre a gravi carenze infrastrutturali e nella connessione intermodale. Un danno non solo economico, ma anche sociale, per un’area già penalizzata da fenomeni di spopolamento e marginalità.

L’eurodeputato Giuseppe Antoci ha presentato un’interrogazione alla Commissione europea per denunciare la condizione di totale abbandono dell’aeroporto “Pio La Torre” di Comiso, costato oltre 70 milioni di euro ma oggi risulta privo di qualunque attività operativa.

“È inaccettabile che un’infrastruttura pubblica di questa portata - dichiara Antoci - venga inutilizzata proprio durante la stagione più redditizia.”

“L’assenza di un piano industriale e i ritardi sulla continuità territoriale - continua Antoci -stanno privando lo sviluppo per quel territorio e un servizio essenziale per i cittadini”.

“L’Europa non può tollerare che milioni di euro vadano in fumo, mentre un intero territorio resta isolato. Serve - conclude Antoci - un’azione immediata per restituire a Comiso il ruolo che merita.”