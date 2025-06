Cinema, Scorsese, Deneuve, Bellucci, Douglas, Hunt al Taormina Film Fest

Martin Scorsese, Catherine Deneuve, Michael Douglas, Helen Hunt, James Franco, Rupert Everett, Geoffrey Rush, Dennis Quaid tra le star straniere e sul fronte italiano Monica Bellucci, Luca Zingaretti, Enrico Brignano, Salvatore Esposito, Serena Rossi, Vittoria Puccini, Giorgio Panariello, Carmen Consoli, Noemi, Nina Zilli, Clara, Lola, Alessandro Siani, Giovanni Esposito, senza dimenticare un premio Speciale al Teatro a Sergio Rubini e Valerio Cappelli.

Infine, Premi Ciak 40 anni a Barbara Ronchi, Monica Guerritore, Ferzan Ozpetek e Neri Marcorè.

Questo il parterre monstre della 71/a edizione del Taormina Film Festival, direttrice Tiziana Rocca, in programma dal 10 al 14 giugno.

Un intervallo di tempo ristretto, riconosce oggi alla presentazione del festival a Roma la stessa Rocca, ma che potrebbe avere dei correttivi già dal prossimo anno. Manifesto dedicato a 'Malena' di Giuseppe Tornatore per un festival che si articolerà in tre sezioni: dieci film in concorso internazionale; tredici lungometraggi fuori concorso e otto film tra gli eventi speciali al Teatro Antico.

Ad aprire il Festival, nella sezione fuori concorso, sarà 'Ballerina' di Len Wiseman, action thriller ambientato nell'universo narrativo di John Wick. A presentarlo al pubblico saranno il regista Len Wiseman e l'attore Norman Reedus. Il film di chiusura, sempre fuori concorso, sarà invece la commedia italiana 'L'amore sta bene su tutto' di Giampaolo Morelli, con lo stesso Morelli, Max Tortora, Claudia Gerini, Paolo Calabresi, Ilenia Pastorelli, Monica Guerritore e Gianmarco Tognazzi.