Farmaci oncologici rubati all'Asp di Cirò Marina

Un furto di farmaci oncologici, per un valore stimato di oltre 300 mila euro, è stato compiuto la notte scorsa tra il 4 e il 5 giugno nel deposito della farmacia territoriale del sub distretto Asp di Cirò Marina.

I ladri si sono introdotti all'interno del poliambulatorio di via Togliatti forzando una porta tagliafuoco e, dopo aver raggiunto la farmacia situata al piano terra, hanno scassinato l'armadio in cui erano custoditi i medicinali.

A dare l'allarme è stato il personale di vigilanza che ha preso servizio alle 7 del mattino.

Nessun altro medicinale o strumentazione è stato prelevato. I carabinieri della Compagnia di Cirò Marina, allertati immediatamente, hanno effettuato rilievi sul posto e stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Per quantificare il danno sono servite diverse ore al fine di verificare la tipologia di farmaco rubato.

Il furto si inserisce in un fenomeno in crescita a livello nazionale: i farmaci oncologici rubati vengono spesso rivenduti illegalmente attraverso il dark web, tramite intermediari legati alla criminalità organizzata. È il primo caso di questo tipo nella provincia di Crotone, mentre un episodio analogo si era verificato lo scorso gennaio all'ospedale di Cetraro, in Calabria.