Un milione e mezzo di passeggeri in 5 mesi negli aeroporti della Calabria

Prosegue la crescita del sistema aeroportuale calabrese, che nei primi cinque mesi del 2025 ha raggiunto quota 1.558.671 passeggeri, centrando l'obiettivo fissato da Sacal, la società di gestione dei tre aeroporti della regione, per questa prima parte dell'anno.

Si tratta, è scritto in una nota, di 400.871 passeggeri in più rispetto allo stesso periodo del 2024, pari a un incremento del +34,6% a livello di sistema.

"Il solo mese di maggio - prosegue la nota - ha fatto registrare 408.902 passeggeri, con una crescita del +28,2% rispetto a maggio 2024, spinta da performance record in tutti e tre gli scali gestiti da Sacal: Lamezia Terme 282.406 passeggeri, +19,2%, maggio migliore di sempre, Reggio Calabria 90.003 passeggeri, +57,5%, superata per la prima volta soglia 90.000; Crotone 36.493 passeggeri, +47,0%, mese migliore di sempre".

"I risultati di maggio - afferma l'amministratore unico di Sacal Marco Franchini - confermano la solidità della nostra strategia di sviluppo.

Abbiamo raggiunto il target che ci eravamo posti per i primi cinque mesi dell'anno grazie a un lavoro corale che valorizza l'intero sistema aeroportuale calabrese. Ora guardiamo con fiducia al prossimo traguardo: il superamento dei 4 milioni di passeggeri a livello di sistema entro fine anno. La crescita di tutti e tre gli scali, ciascuno con il proprio record, è un segnale chiaro: la Calabria è sempre più connessa, attrattiva e pronta a vivere un'estate da protagonista".

Sacal, conclude la nota, "prosegue, insieme alla Regione Calabria, nell'impegno a rafforzare la connettività aerea, potenziare le infrastrutture e promuovere il territorio, accompagnando la crescita del traffico con servizi sempre più efficienti e orientati al passeggero".