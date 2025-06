E' morta a Catania la giudice Fascetto Sivillo, il legale: scoperchiò verminaio

E'morta a Catania l'ex giudice Maria Fascetto Sivillo che è stata al centro del caso che ha portato alla sospensione della consigliera laica del Csm Rosanna Natoli, di area Fdi.

Era da tempo malata.

La notizia del decesso è stata confermata dal suo legale, l'avvocato Carlo Taormina Per il penalista Maria Fascetto Sivillo "è stata uccisa dalla giustizia italiana la notte scorsa". "Siamo pronti per agire - annuncia l'avvocato Taormina - contro chi ne ha provocato la morte facendola ammalare di cancro per abbassamento delle difese immunitarie dovuti alle incredibili cattiverie da cui è stato attinto un magistrato serio, onesto e preparato che è stato massacrato per aver avuto il coraggio di scoperchiare il verminaio"