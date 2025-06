Taormina celebra al Teatro Antico i 160 anni della Guardia Costiera

Il prossimo 15 giugno lo scenario del Teatro Antico di Taormina farà da cornice a "Luci sul mare", una serata dedicata alla Guardia Costiera che celebra quest'anno i 160 anni dalla sua fondazione.

Un appuntamento realizzato con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per rendere omaggio agli 11.000 uomini e donne che ogni giorno operano al servizio del Paese e della collettività.

Durante la serata ci sarà la cerimonia di consegna dei "Guardia Costiera Awards", un riconoscimento speciale assegnato ai Comandi che si sono distinti nell'ultimo anno per operazioni e interventi di particolare rilievo, in mare e lungo le coste italiane.

L'iniziativa avrà inoltre una finalità benefica a favore di Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, riaffermando l'impegno della Guardia Costiera anche nel campo della solidarietà. A presentare la serata sarà Massimiliano Ossini.

Tra gli ospiti sul palco il cantautore Ron, la Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal maestro Giacomo Loprieno, e il soprano Carly Paoli. Spazio anche al cinema con la proiezione del cortometraggio "Nereide", dedicato ai valori che caratterizzano l'operato delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, con la partecipazione degli attori Giulio Scarpati e Samanta Piccinetti. L'attore Roberto Ciufoli sarà protagonista di un intervento artistico originale, in grado di unire riflessione e leggerezza