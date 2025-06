Croce rossa, 144.641 migranti accolti a Lampedusa in due anni

Sono 144.641 i migranti accolti nell'hotspot di Lampedusa dal primo giugno 2023, giorno in cui la Croce Rossa Italiana ha avuto in gestione la struttura di contrada Imbriacola, al 31 maggio 2025.

Si è trattato per il 73,6% di uomini adulti, 7,9% donne adulte, 18,5% minori.

Quattro i Paesi con le più alte percentuali di provenienza: Bangladesh (17%), Siria (12%), Tunisia (11%), Guinea (10%).

Lo rendono noto dalla Croce Rossa italiana che spiega: "In 2 anni di attività, sono stati 3.434 gli sbarchi a cui è stata prestata assistenza, 5.973 le vulnerabilità e i bisogni specifici presi in carico e segnalati".

Dall'1 gennaio 2025 al 31 maggio 2025, sono arrivati a Lampedusa 18.035 migranti, dato che rappresenta una crescita del 25,3% rispetto allo stesso periodo del 2024, quando nel centro erano stati accolti 14.393 ospiti.

"A Lampedusa e in tutti i porti del Paese, il nostro emblema garantisce l'umanità a ciascuna donna, uomo, bambina e bambino giunti sulle nostre coste. Ogni giorno, volontari, operatori della Cri sono impegnati affinché la dignità e i diritti di ogni singolo individuo siano rispettati, rispondono alle necessità specifiche di chiunque, senza alcuna appartenenza, con il solo desiderio di riuscire ad aiutare quante più persone possibili - dice Rosario Valastro, presidente della Cri -. Siamo preoccupati non certo dai numeri, ma dalle storie che accompagnano ciascuna di queste vite, dalle violenze, dai disastri, dalle crisi e dai conflitti che spingono ogni anno migliaia e migliaia di persone, a volte intere comunità, ad attraversare il Mediterraneo, a scegliere il pericolo di un viaggio difficile, pur di avere un'alternativa a tanto sconforto".