Si scaglia contro i poliziotti dopo una lite: 50enne arrestato a Siracusa

Nel pomeriggio di ieri, agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, hanno arrestato un uomo di 50 anni, già conosciuto alle forze di polizia, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. In specie, i Poliziotti intervenivano in Corso Timoleonte per un acceso litigio tra il cinquantenne ed un cittadino extracomunitario. All’arrivo della Polizia, Il giovane straniero si era allontanato e, sul posto, il cinquantenne inveiva ancora all’indirizzo del suo rivale proferendo frasi dal marcato tono razzista. Gli Agenti non riuscivano a placare l’ira del siracusano che cercava di avventarsi su di essi. Bloccato a fatica, l’uomo veniva condotto in Questura e durante il tragitto in auto, e nella sua permanenza in Ufficio, continuava a scalciare e ad agitarsi. L’uomo, probabilmente per il litigio avuto poco prima e per il suo furioso comportamento all’interno della Volante e con gli agenti, aveva riportato delle leggere ferite per le quali veniva affidato alle cure del 118. I sanitari, giunti sul posto venivano, a loro volta, aggrediti dal facinoroso che inveiva, soprattutto, contro il medico di origine iraniana. Al termine delle incombenze di legge, il cinquantenne veniva posto agli arresti domiciliari e i Poliziotti ricorrevano alle cure mediche, riportando pochi giorni di prognosi.