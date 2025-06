Spese pazze ad Augusta con banconote false: arrestati tre di Palagonia

Mercoledì pomeriggio, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Augusta hanno arrestato in flagranza per il reato di spendita e introduzione nello stato di moneta falsificata, tre pregiudicati di 51, 39 e 35 anni, tutti originari di Palagonia e gravati da numerosi precedenti penali e di polizia per reati inerenti gli stupefacenti e contro il patrimonio. Nel corso del pomeriggio alcuni negozianti di Augusta avevano segnalato alla locale Stazione dei Carabinieri che tre sconosciuti avevano effettuato acquisti utilizzando banconote poi risultate contraffatte. Grazie alle diverse e tempestive segnalazioni inoltrate dai cittadini, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, in coordinamento con personale del locale Commissariato di P.S., nel tardo pomeriggio di mercoledì hanno localizzato i tre soggetti in via Eroi di Malta a bordo di un’autovettura Fiat Panda. Fermati e sottoposti a perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di circa 1000 euro in banconote contraffatte del taglio di 50 euro, sequestrate. Il 39enne è anche risultato essere sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Palagonia per un furto aggravato commesso a marzo. Non si tratta del primo episodio di spendita di banconote contraffatte registrato in provincia di Siracusa: già il 2 e l’11 marzo, a Canicattini Bagni, Sortino e Ferla, sono stati arrestati due soggetti e un terzo denunciato in stato di libertà.