All'ospedale Rizza di Siracusa fotodinamica per i tumori alla pelle

Una svolta significativa per la cura delle patologie dermatologiche si concretizza all'ASP di Siracusa con l'istituzione nel reparto di Dermatologia dell'ospedale A. Rizza di viale Epipoli diretto da Giampiero Castelli, del nuovo Servizio di Terapia Fotodinamica, una metodica innovativa e mininvasiva per il trattamento di diverse affezioni cutanee e tumorali della pelle. L'implementazione di questo servizio pone l'Azienda tra le poche realtà sanitarie e ospedaliere siciliane in grado di offrire con il SSR una avanzata ed importante opzione terapeutica in regime ambulatoriale.

Nel reparto di Dermatologia è stato creato un nuovo ambulatorio appositamente attrezzato di una apparecchiatura all'avanguardia di ultima generazione. Il trattamento, altamente efficace e con ridotti effetti collaterali, mira a distruggere selettivamente le cellule malate o anomale attraverso l'azione combinata di un farmaco fotosensibilizzante, applicato localmente, e di una specifica luce non termica.

L'interazione di pochi minuti tra i due elementi provoca la distruzione delle cellule target, risparmiando il tessuto sano circostante. Dopo il trattamento, il paziente riceve indicazioni specifiche per la cura della zona trattata e la programmazione di un controllo dermatologico per valutare la risposta terapeutica.

L'istituzione del Servizio di Terapia Fotodinamica nella nostra Azienda - dichiara Alessandro Caltagirone, direttore generale dell'ASP di Siracusa - rappresenta un importante passo avanti nell'offerta sanitaria in questa provincia, fortemente motivato dalle segnalazioni di alcuni pazienti oncologici, costretti a recarsi fuori provincia o a rivolgersi a strutture private per accedere a questo trattamento terapeutico con dispendio economico e di energie. Siamo orgogliosi di essere tra le poche Aziende sanitarie e ospedaliere in Sicilia a dotarsi di questa tecnologia all'avanguardia, che consentirà ai nostri pazienti di accedere con il Servizio Sanitario Regionale a trattamenti efficaci e mininvasivi per diverse patologie dermatologiche tumorali nel nostro territorio. Questo investimento testimonia il nostro costante impegno per l'innovazione e per il miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti alla comunità".

La terapia fotodinamica rappresenta un trattamento efficace per diverse condizioni dermatologiche, dalle cheratosi attiniche, lesioni precancerose della pelle causate dall'esposizione cronica al sole, ai carcinomi basocellulari superficiali e nodulari di piccole dimensioni nella sindrome di Gorlin Gotz, forme comuni di tumori della pelle con basso potenziale metastatico, Malattia di Bowen, con carcinoma squamocellulare in situ, una forma precoce di carcinoma della pelle confinata allo strato superficiale, ad alcune forme di acne severa e rosacea e verruche resistenti ad altre terapie. L'accesso al servizio di terapia fotodinamica avviene a seguito di valutazione specialistica con visita dermatologica prenotabile attraverso il CUP. L'introduzione della terapia fotodinamica nel nostro reparto - spiega Giampiero Castelli, direttore della Dermatologia dell'ospedale Rizza - è un traguardo di grande importanza. Questa nuova opportunità terapeutica, mirata ed efficace, rappresenta un valore aggiunto fondamentale per la cura di patologie spesso invalidanti. Siamo certi che questo nuovo servizio contribuirà a migliorare la qualità di vita di molti pazienti siracusani. Il nostro team è altamente qualificato per l'utilizzo di questa metodica e siamo entusiasti di poter mettere a disposizione dei cittadini di questa provincia una innovativa opportunità terapeutica".

(Nella foto il primario di dermatologia dell'Asp di Siracusa Giampiero Castelli)