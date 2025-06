Nessuna telefonata con Musk, Trump: 'Mi vuole parlare a me non interessa'

All'indomani dello scontro con Elon Musk Donald Trump rincara la dose. "E' completamente impazzito", ha dichiarato il presidente in un'intervista a Abc news.

Il presidente ha poi detto che il miliardario gli "vuole parlare" ma che lui "non è interessato". Non è previsto che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump tenga oggi una chiamata con Elon Musk: lo ha rivelato una fonte della Casa Bianca a Reuters, come si legge sul sito dell'agenzia.

Elon Musk ha perso 33 miliardi di dollari di patrimonio netto in un solo giorno dopo la furiosa lite con Donald Trump. Lo riporta il Bloomberg Billionaire Index. Il patron di Tesla è ancora di gran lunga la persona più ricca del mondo, con un patrimonio netto di 335 miliardi di dollari, ma come sottolinea Bloomberg, si tratta di una delle peggiori perdite di sempre.