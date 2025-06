Due sbarchi di migranti a Roccella Ionica, arrivati 136 profughi

Doppio sbarco di migranti nella notte in Calabria dopo due distinte operazioni di soccorso in mare compiute dalla Guardia costiera.

Nel primo, a Roccella Jonica, sono arrivati in 136, tra adulti, minori non accompagnati e bambini, di varie nazionalità.

Si tratta di cittadini egiziani, pakistani, bengalesi, siriani e un palestinese.

Tra i 136 profughi anche sei donne, di cui una all'ottavo mese di gravidanza, una mezza dozzina di bambini con un'età inferiore a dieci anni e 17 minori, tutti maschi, non accompagnati.

I migranti si trovavano a circa 130 miglia di distanza dalla costa calabrese quando sono stati individuati dai militari della Guardia costiera di Roccella Jonica.