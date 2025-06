Modica, la scomparsa di Alfio Nicolosi: fu amico e sostenitore del Kiwanis

La scomparsa del maestro Alfio Nicolosi, artista e scultore della pietra di chiara fama, molto vicino al club di Modica, è una perdita grave non solo per il mondo dell’arte ma anche per quanti nel club di Modica lo hanno conosciuto e voluto bene apprezzandone le doti umane e professionali.

Fu socio onorario del Kiwanis International su proposta del nostro socio Giovanni Occhipinti che lo legava all’artista un’amicizia lunga più di cinquant’anni.

Il maestro Nicolosi donò nel 2017 al Comune di Modica, su sollecitazione del Kiwanis, un’opera in legno di rovere dal titolo “Annalysa” che è il simbolo dei minori sfortunati e dei piccoli immigrati non accompagnati. L’opera si trova allocata al primo piano del Palazzo della Cultura e rappresenta una migrante dalla pelle scura.

Una seconda donazione, sempre su iniziativa del Kiwanis club di Modica, è avvenuta nel marzo del 2023. E’ un’opera in pietra calcarea intitolata “Cassandra” e che simboleggia le varie fasi della vita con i dolori e le sue gioie ed è sistemata nella Hall d’ingresso dell’Ospedale “Maggiore” di Modica.