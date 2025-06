Comune di Corigliano-Rossano, l'opposizione: ente indebitato per 248 milioni

È uno scenario finanziario agghiacciante quello che emerge dall'approvazione del Conto Consuntivo 2024 del Comune di Corigliano-Rossano. Con un'anticipazione di cassa utilizzata per circa 10 milioni di euro, una mole transattiva di 5 milioni di euro, che dovrebbe essere riconosciuta come debito fuori bilancio, un flusso inarrestabile di pignoramenti che continuano ad arrivare (solo nella notte appena trascorsa ne è stato protocollato uno da 450mila euro) ed un indebitamento complessivo dell’ente di 248 milioni di euro (aumentato del 20% rispetto al 2023), per come certificato nello stato patrimoniale approvato in sede di consuntivo 2024 nell’ultimo consiglio, le casse comunali sono letteralmente sul baratro. "Non possiamo e non vogliamo essere complici di questo disastro annunciato": è quanto denuncia Pasqualina Straface, consigliera comunale e capogruppo di Opposizione, intervenuta giovedì 5 giugno, durante la seduta del Consiglio Comunale di Corigliano-Rossano, convocato per l'approvazione, tra gli altri punti all'ordine del giorno, anche del Consuntivo 2024, motivando il proprio voto sfavorevole e quello dell’intera Minoranza.