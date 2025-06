Evade dai domiciliari a Solarino poi tenta di rubare un'auto:va in carcere

I Carabinieri della Stazione di Solarino, coadiuvati d ai militari della Tenenza di Floridia e della Stazione di Priolo Gargallo, hanno arrestato per evasione, furto aggravato, danneggiamento e resistenza a Pubblico Ufficiale, un 31enne con precedenti di polizia per reati contro la persona e la pubblica amministrazione. Mercoledì sera, poco prima delle 20, il 31enne, sottoposto agli arresti domiciliari presso una comunità alloggio di Solarino per maltrattamenti in famiglia e danneggiamento, si era allontanato dalla struttura dopo essersi calato dal balcone e avere scavalcato il cancello perimetrale. Durante la fuga il 31enne tentava di asportare una Fiat Panda e non riuscendoci, si impossessava di una Fiat 600. L’uomo veniva riconosciuto e inseguito da un Carabiniere libero dal servizio, che, con l’aiuto dei colleghi di Floridia tempestivamente intervenuti, riusciva a interrompere la fuga del 31enne e a trarlo in arresto. L’uomo è stato associato al carcere “Cavadonna”.