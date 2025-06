Intitolata a Montinaro palestra Fiamme Oro di Siracusa

Continua l’impegno della Questura di Siracusa per la diffusione di messaggi positivi a favore della società civile e della collettività e volti al ricordo di uomini e donne della Polizia di Stato che hanno sacrificato la propria vita e lasciato un tangibile esempio di spirito di abnegazione e di amore per questa nazione. Dopo avere ospitato in Piazza Duomo la Teca della “ Quarto Savona 15 ” e intitolato “La Stanza tutta per sé” per le vittime della violenza di genere all’Assistente Capo della Polizia di Stato Teresa Carbè (che ha dedicato gran parte della sua vita all’aiuto di bambini in difficoltà), e la Sala Operativa della Questura all’Assistente Luca Scatà (medaglia d’oro al valoro civile), giovedì 12 giugno prossimo, il Questore della provincia di Siracusa, Roberto Pellicone, inaugurerà la nuova palestra, che ospiterà la sezione giovanile di pugilato delle Fiamme Oro, all’Assistente Antonio Montinaro, caposcorta del Giudice Giovanni Falcone. La cerimonia di inaugurazione della nuova palestra delle Fiamme Oro, che si terrà giovedì 12 giugno alle ore 11.30 alla presenza della moglie dell’Assistente Montinaro, Tina Montinaro (Presidente dell’Associazione “ Quarto Savona 15 ”) è stata organizzata in collaborazione con l’Associazione della Polizia di Stato “ Donatorinati ” e con il contributo del Club Lions Siracusa che già aveva adottato l’Istituto Martoglio. La nuova palestra si aggiunge a quella già presente presso la scuola Chindemi. Sulla stele commemorativa posta dinanzi la Questura di Siracusa a perenne ricordo dei morti di mafia vi è scritto: “I nostri morti sono e devono restare memoria viva, devono educarci ad una indignazione sempre maggiore per ciò che non può e non deve essere considerato soltanto come una cosa inevitabile.”