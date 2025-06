Unitre, delegazione di Santa Teresa Riva a Modica in onore di Quasimodo

Con riferimento al comune legame con Salvatore Quasimodo, Premio Nobel della letteratura, una delegazione dell’Unitre di Santa Teresa di Riva, guidata dalla presidente Giovanna Mastroeni, è stata in visita a Modica dove è stata ricevuta dal presidente e dal Consiglio Direttivo della locale Sede dell’Università della Terza Età. Presso l’Associazione è stato il presidente Enzo Cavallo ad accogliere, a dare il benvenuto e ad accompagnare gli ospiti che, dopo la visita della sede modicana dell’Unitre, si sono recati presso la casa di Salvatore Quasimodo dove hanno potuto visitare l’abitazione del padre, ferroviere in servizio presso la Stazione della Città della Contea, dove il Premio Nobel è nato. Accompagnata dalla esperta guida in servizio presso la casa la comitiva è stata messa nelle condizioni di visitare e di conoscere ogni particolare e quindi di ulteriormente arricchire il bagaglio culturale derivante dalla conoscenza del Parco Letterario di Roccalumera, in provincia di Messina. L’occasione è stata sfruttata per una veloce visita alla Città, per un giro turistico col trenino, per la degustazione di piatti tipici locali e per un passaggio presso il Museo del cioccolato. L’incontro ufficiale, fra la delegazione dell’Unitre di Santa Teresa di Riva ed il Consiglio Direttivo della Sede di Modica è servito per sancire la volontà di collaborare per un cammino comune e di contribuire costruttivamente per il consolidamento del coordinamento regionale siciliano delle sedi Unitre siciliane: il tutto per la conquista di spazi operativi di interesse generale e per la creazione di occasioni di interesse per gli associati e per rispondere al meglio alle aspirazioni ed alle attese degli appartenenti alla terza età. Insieme è stato assunto l’impegno a rivedersi al più presto per ufficializzare il gemellaggio fra le due Sedi e per la individuazione e l’avvio di iniziative comuni per il consolidamento dei rapporti di amicizia e per la concretizzazione di risultati di reciproco interesse.

“Per noi è stato un grande piacere accogliere nella nostra Sede e nella nostra Città i rappresentanti dell’Unitre di Santa Teresa di Riva – ha dichiarato Enzo Cavallo. - Ne avevamo parlato con la collega Mastroeni che ha voluto e saputo rispettare un impegno assunto nei mesi scorsi. Con questo incontro si aprono nuove, e sicuramente interessanti,opportunità per l’Unitre di Modica il cui Consiglio Direttivo, nel rispetto del programma di attività dell’Associazione, dopo aver già deliberato il gemellaggio con le Sedi di Catania, di Scicli e di Ramacca, sarà chiamato, appena possibile, a pronunciarsi sulla proposta di gemellaggio con la Sede di Santa Teresa di Riva”.