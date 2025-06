Scudetto, Siracusa ultimo sforzo col Livorno. Ricci carica "Mettiamo la ciliegina sulla torta"

"Siamo tutti contenti di affrontare questa ultima partita, davvero importante e non c'è bisogno di caricare ulteriormente l'ambiente. Respiro l'entusiasmo della nostra città, respiro dell'entusiasmo della mia squadra e quindi siamo consci dello spettacolo che ci aspetterà domani pomeriggio". Sono state le parole iniziali di mister Marco Turati alla vigilia della finale scudetto contro il Livorno. In conferenza stampa accanto al tecnico, c'era il presidente del Club, Alessandro Ricci. "Credo che questa siala partita più importante dell'anno - aggiunge il patron Ricci - Gli ultimi due anni sono stati incredibili, ma l'eventuale successo contro il Livorno ti consacrerà a livello nazionale. Portare il tricolore in questa città sarà qualcosa di epico. Serve concentrazione, ed il mister ha già motivato i ragazzi. Serve adesso la ciliegina sulla torta per proseguire nel nostro progetto"

Il Siracusa conta di avere un migliaio di tifosi al seguito. "Arriveranno da Siracusa, ma anche da altre parti d'Italia - afferma Turati- questo per noi è un grande stimolo. Avere visto ad Ospitaletto 400 persone di fede Siracusa ci ha riempito di orgoglio. Felici di avere gioito con loro". Dopo la conferenza stampa la squadra si è imbarcata in aereo per Roma, per raggiungere in pullman una località alle porte di Teramo. Il Siracusa per la gara secca che vale lo scudetto dovrà rinunciare agli infortunati Alma e Di Grazia. "Garantisco - ha concluso Turati - che ci sono venti giocatori con la bava alla bocca decisi a portare il tricolore a Siracusa. Ce la metteremo tutta".

La partita al 'Gaetano Bonolis' di Teramo avrà inizio alle 16 e sarà possibile seguirla in tv streaming attraverso il Canale della lega Calcio su vivoazzurrotv.it

(nella foto di Valentino Cilmi il tecnico Marco Turati con il presidente del Siracusa, Alessandro Ricci)