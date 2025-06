Oggi e domani al voto per il Referendum, costituite a Siracusa le 123 sezioni

Alle 16 di oggi, le 123 sezioni di Siracusa in cui si volgeranno le operazioni di voto per la tornata referendaria, di domani e lunedì, su cittadinanza e lavoro sono state tutte costituite e affidate alla responsabilità dei presidenti. L’operazione si è svolta senza irregolarità né particolari imprevisti.

​Stamattina i plichi, rigorosamente sigillati, con il materiale elettorale e le chiavi delle sezioni sono stati affidati ai consegnatari seggio (personale comunale incaricato di questo servizio) che successivamente li hanno consegnati ai presidenti delle sezioni. Effettuate tutte le verifiche del caso, è stato compilato un verbale che gli stessi consegnatari hanno portato all’Ufficio elettorale del Comune per le successive comunicazioni alla Prefettura.

​Nel resto del pomeriggio, in ogni sezione sono state effettuate le attività preliminari, come la timbratura e la firma delle schede, operazione che deve essere ripetuta per ciascuno dei 5 referendum per cui i cittadini sono stati chiamati ad esprimersi. Domani alle 7 i seggi saranno aperti agli elettori; si potrà votare fino alle 23 e dalle 7 alle 15 di lunedì.

​Le 123 sezioni siracusane sono tutte prive di barriere architettoniche. Come già avvenuto lo scorso anno, in occasione delle elezioni per il Parlamento europeo, le sezioni 78, 79 e 80 sono state trasferite, per motivi di agibilità, dall’Istituto agrario di via Elorina alla scuola elementare “Giuseppe Lombardo Radice” di via Archia 46.

​Sono state previste 12 sezioni speciali: 3 consentiranno di votare ai pazienti degli ospedali Umberto I e Rizza; una è dedicata ai detenuti del carcere di Cavadonna; le altre 9, i cosiddetti “seggi volanti”, si dedicheranno agli elettori dei luoghi di cura (Rsa, cliniche e comunità terapeutiche).

​L’Ufficio elettorale, diretto da Loredana Carrara e coordinato dalla responsabile del servizio Loredana Dugo, con la collaborazione della Polizia municipale e delle altre forze dell’ordine, ha predisposto i turni per assicurare ininterrottamente l’assistenza alle sezioni fino alla chiusura dello scrutinio, che inizierà alle 15 di lunedì, e di tutte le altre operazioni previste.

​Infine, dalle ore 7 di oggi e fino alle 7 di martedì, sarà chiuso al traffico, ad esclusione dei mezzi di servizio e di quelli autorizzati, il tratto di via San Sebastiano in cui si trova l’Ufficio elettorale, tra via Savonarola e largo Mascali. Al numero 31 di via San Sebastiano si trova lo sportello che consegna le tessere elettorali (necessarie per recarsi ai seggi) a coloro che l’hanno smarrita o deteriorata oppure ne abbiano una in cui sono stati utilizzati tutti gli spazi destinati alla timbratura.