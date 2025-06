Calcio, Modica-Real Normanna: la prima sfida per un posto in serie D in scena al "Vincenzo Barone"

Al Vincenzo Barone vanno in scena domenica 8 giugno i primi 90 minuti della sfida tra Modica e Real Normanna, finalissima di andata dei play off nazionali di Eccellenza. La gara di ritorno si giocherà domenica 15, ad Aversa. Il Modica, contro una squadra forte e con elementi di categoria, dovrà cercare di sfruttare al massimo il fattore campo e il sostegno dei tifosi per giocarsi tutto nel match di ritorno. Tutti disponibili i rossoblù di Pasquale Ferrara che dovrà mandare in campo gli undici elementi più in forma, consapevole del fatto che tutti devono essere pronti a dare il loro contributo fino all'ultima stilla di sudore. Al "Barone" si prevede il tutto esaurito. L'appuntamento è di quelli che potrebbero trovare un posto di rilievo negli almanacchi del calcio.

La gara tra Modica e Real Normanna sarà diretta dal signor Damiano Volpi della sezione AIA di La Spezia. Il primo assistente è il friulano Danilo Patat della sezione AIA di Tolmezzo, mentre il secondo assistente è Federico Cocco della sezione di Lanciano. Quarto uomo il bergamasco Davide Cerea.