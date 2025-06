Lamezia Terme al voto per il turno di ballottaggio

Campo largo contro centrodestra al ballottaggio per l'elezione del sindaco di Lamezia Terme. La sfida è tra Doris Lo Moro e Mario Murone, con quest'ultimo che si presenta in "vantaggio" avendo ottenuto al primo turno il 44,5%, contro il 31,77% della sua avversaria.

Lamezia Terme, quarto comune della Calabria per numero di abitanti, è l'unico centro con popolazione sopra ai 15mila abitanti chiamato al ballottaggio in Calabria in questa tornata elettorale.

Attorno a Doris Lo Moro - già sindaca della città dal 1993 al 2001 oltre che assessora regionale - si sono uniti Pd e M5S, oltre ad Azione e a due liste civiche.

Murone è supportato da sei liste (FI, Fdi, Lega, Noi Moderati, Calabria Azzurra e Lamezia Domani).

L'incognita del ballottaggio è data da quello che farà l'elettorato del terzo candidato al primo turno, Gianpaolo Bevilacqua, a capo di un polo civico di area centrodestra, che ha avuto il 24,19% dei consensi e potrebbe risultare decisivo.

Al riguardo Bevilacqua, in settimana, ha fatto sapere di lasciare libero il proprio elettorato. "Data la trasversalità dell'elettorato che ha individuato nella coalizione civica che mi ha sostenuto, una forza alternativa ai canonici schieramenti politici di ogni orientamento, non si intende dichiarare alcun indirizzo di voto svincolando l'elettorato al quale rivolgiamo il nostro affetto e la nostra sincera gratitudine" ha detto.