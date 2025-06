Il nuovo ospedale di Monopoli - Fasano sarà inaugurato il 26 luglio

Il nuovo ospedale Monopoli-Fasano sarà inaugurato il 26 luglio prossimo. Ad annunciarlo in una nota il presidente della Regione Michele Emiliano. "Il 26 luglio 2025 - fa sapere Emiliano - sarà avviato il trasferimento delle attività dall'ospedale San Giacomo di Monopoli al nuovo ospedale Monopoli - Fasano, in contrada Sant'Antonio d'Ascula, il cui completamento è previsto entro fine 2025, così da garantire l'assistenza ospedaliera d'eccellenza programmata". L'ospedale - che sorge su un'area di 178.000 metri quadri - disporrà di 299 posti letto, 150 camere di degenza, 9 sale operatorie (di cui 1 per emergenza-urgenza e 1 per ortopedia), un parcheggio per 742 posti auto, un impianto fotovoltaico con capacità di 915kWp e servirà un bacino d'utenza di oltre 260mila persone. La dotazione dell'ospedale prevede, tra le altre cose, anche 14 letti tecnici di Osservazione breve intensiva (OBI), 32 postazioni di Day service e Dialisi, un blocco parto con 3 sale parto/travaglio, 1 sala parto in acqua e 1 sala per le emergenze ostetriche (attiva h24). La Diagnostica per immagini potrà contare su 10 sale con apparecchiature di ultima generazione (3 Tac, 2 risonanze magnetiche, 2 RX, 2 mammografi, 2 ecografi), oltre a una fornitura tecnologica dedicata al Pronto Soccorso, con 1 sala Tac, 2 sale RX e 1 sala ecografia. Tra gli ulteriori servizi anche un nido aziendale.