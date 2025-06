Vinti 500 mila euro alla Video lottery del Bingo Adda di Siracusa

Serata indimenticabile per un giovane siracusano che stasera ha sbancato alle Slot machine. L'uomo con poche monete ha vinto giocando du una Vlt 500 mila euro. La vincita milionaria è stata centrata nell sala delle Video-lottery del Bingo Adda di Siracusa in via Simeto. Il vincitore non credeva ai propri occhi alla cifra segnalata sullo schermo ed ha chiesto spiegazioni al gestore del Bingo che ha confermato la vincita dei Monopoli di Stato. L'uomo dopo avere preso il tagliando, si è allontanato dal Bingo. Passerà sicuramente una notte insonne ma di felicità.